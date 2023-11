A Universidade Federal Fluminense (UFF) promove, a partir desta segunda-feira (6), a segunda edição de seu projeto Atelerió. O evento cultural busca trazer reflexões sobre o racismo na sociedade e o papel da ancestralidade negra na luta antirracista, através de rodas de conversa, peças de teatro, shows e outras atividades culturais.

O tema desta edição é Aquilombamento, cuidado e cura e traz a ideia de que aquilombar-se – ou seja, aglutinar as comunidades negras em eventos, projetos, grupos ou espaços – é um caminho para o autocuidado dessa população.

O Atelerió também homenageará mulheres negras que se destacam nas universidades, entre elas a educadora Helena Theodoro, que é referência na pesquisa sobre cultura negra, e a ex-pró-reitora de Graduação da UFF Alexandra Anastácio, falecida em julho deste ano.

“É momento de homenagear as mulheres pretas de ontem e hoje, as que vieram de longe, em caminhadas que atravessaram gerações, dores e nos inspiram a seguir resistindo para existir”, explica Janaína Dias, uma das coordenadoras do evento.

A programação do evento, que se estende até o próximo domingo (12), pode ser conferida no perfil do Centro de Artes da UFF no Instagram.