SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar frio está estacionado sobre o estado de São Paulo desde o último domingo (5) e deve continuar na região pelo menos até a noite de quinta-feira (9), de acordo com a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Com esse cenário, a expectativa é de um aumento progressivo da temperatura e a diminuição da umidade do ar nos próximos dias, levando a níveis preocupantes entre quarta e quinta-feira.

Apesar de as madrugadas ainda estarem frias, o Inmet prevê que a temperatura máxima deve chegar aos 27°C nesta terça (7), após a mínima de 14°C. A umidade do ar começa mais alta de manhã, mas deverá atingir 35% no início da tarde, o que coloca a região em estado de atenção para doenças respiratórias.

No fim da tarde, a nebulosidade vai aumentar um pouco, devido à chegada da brisa marítima, mas não há previsão de chuva.

"A umidade ainda está alta na parte da manhã, mas o aumento do calor provoca abafamento e sensação de temperatura elevada", diz a meteorologista do Inmet Andrea Ramos.

Ela avisa que o tempo seguirá aberto até a sexta-feira (10), quando a temperatura vai cair um pouco devido à passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, influenciando o clima também na capital.

"A tendência é de chuva rápida na passagem de um sistema frontal no oceano. No entanto, esse tipo de chuva pode vir com queda de granizo, pancadas, trovoadas e rajadas de vento", alerta, enfatizando que não dá para prever se ocorrerá o mesmo da última sexta-feira (3), quando uma tempestade deixou sete mortos no estado.

A quarta e a quinta-feira terão predomínio de sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilarão em torno dos 15°C e 19°C, respectivamente, com as máximas podendo superar os 32°C nos dois dias. A brisa marítima provocará nuvens no final do dia, mas sem previsão de chuva.