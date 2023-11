SÃO PAULO, SP E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um grande incêndio atinge uma fábrica de chocolates da Cacau Show, em Linhares, no norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (7). Uma fumaça escura e bastante densa se espalhou pela região do bairro Canivete, onde fica a fábrica.

Segundo a empresa e os bombeiros, até o momento não há feridos.

O fogo começou ainda na madrugada. Os bombeiros foram acionados por volta das 4h30 e, por volta das 9h30, ainda trabalhavam no controle e isolamento das chamas. Segundo a corporação, o incêndio diminuiu, mas não há previsão para extinção completa do fogo.

A corporação atua no combate ao incêndio com 18 bombeiros e o apoio de caminhões-pipa da prefeitura. Equipes de bombeiros de municípios vizinhos foram acionadas.

A fábrica fica às margens da BR-101, que teve uma das pistas bloqueadas pela Polícia Rodoviária Federal.

A altura das chamas e a fumaça chamaram a atenção das pessoas que passavam pelo local.

De acordo com a Prefeitura de Linhares, o prefeito Bruno Marianelli acompanha a situação no local e determinou o envio de carros pipa do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para contribuir com o trabalho dos bombeiros.

"A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que, agora, vive este momento difícil", disse o prefeito.

A unidade da empresa em Linhares tem 50 mil metros quadrados de área construída. Segundo a Cacau Show, a empresa monitora o incêndio e os próximos passos.

"A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia de Supply Chain [cadeia de produção] para que não haja qualquer impacto de produção", afirmou em comunicado.

Ainda segundo a empresa, nenhum funcionário ficou ferido.

"Por ora, felizmente, informamos que nenhum dos nossos colaboradores sofreu ferimentos graves e deixaram o local em segurança", informou.

"Linhares e o Espírito Santo amanhecem com esse triste acontecimento. Abalo e aflição com o incêndio na maior fábrica da Cacau Show do Brasil. Corpo de Bombeiros no local desde a madrugada. Felizmente nenhuma vítima. Seguimos acompanhando! Nossa solidariedade pelo enorme prejuízo e apoio necessário para recuperação", escreveu Ricardo Ferraço, vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santos, em uma rede social.

A Cacau Show foi fundada em 1988 e é uma das maiores fábricas de chocolate do Brasil. A marca, que trabalha com franquias, possui cerca de 3.700 lojas em todo o país e 19 mil funcionários.