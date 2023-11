BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos, aluno de escola de Belo Horizonte, é apontado pela Polícia Civil como o autor de falsos nudes de duas colegas de escola. As vítimas têm 14 e 15 anos, e o suspeito teria usado inteligência artificial para produzir as imagens.

O nome do estabelecimento de ensino onde os adolescentes estudam não foi informado pela polícia. A divulgação de falsos nudes de adolescentes com a aplicação de inteligência artificial já ocorreu também no Rio de Janeiro.

O aluno do colégio da capital mineira foi enquadrado como autor de ato infracional e, dependendo de decisão judicial, poderá ser internado por até três anos em centro socioeducativo.

Segundo a investigação, o suspeito usou um aplicativo que coloca o rosto das adolescentes em corpos nus.

O PAAI (Procedimento de Apuração de Ato Infracional) foi encaminhado pela polícia à Justiça na segunda-feira (6).

O aluno publicou os falsos nudes em rede social. Mães das alunas viram as publicações e fizeram a denúncia à polícia em 16 de outubro à Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional. O autor foi identificado e a página retirada da internet.

"O perfil foi retirado do ar e, em menos de dez dias, foi possível identificar a autoria delitiva, demonstrando que a Polícia Civil está atenta e apta para atuar nesses cenários de crimes que ocorrem no ambiente digital", afirmou o delegado Ângelo Ramalho, responsável pelas investigações.