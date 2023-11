SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos morreu após cair de um cavalo, ficar preso a uma corda e ser arrastado pelo animal em Miranda (MS).

Cristiano França Nobre trabalhava com o gado em uma fazenda do município quando caiu do cavalo na manhã da segunda-feira (6).

Ele ficou preso ao animal, que o arrastou por cerca de 500 metros, segundo o delegado responsável pelo caso, Daniel Dantas.

A morte dele foi constatada no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Miranda.