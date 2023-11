SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um corpo foi encontrado no mar de Ipanema, na mesma região onde um adolescente de 16 anos desapareceu no domingo (5). Ainda não há confirmação sobre a identidade da vítima.

O corpo masculino foi encontrado pelos bombeiros por volta de 12h30 desta quarta-feira (8), na altura do Posto 8, em Ipanema, zona sul do Rio. O cadáver foi encaminhado ao Grupamento Marítimo de Botafogo, onde passará por perícia antes de ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Como ainda não há identificação, as buscas pelo jovem continuam. A equipe atua com guarda-vidas, aeronave, drone e motos aquáticas.

O jovem desapareceu por volta de 10h30 do domingo (5). Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate de três pessoas. Duas foram retiradas do mar com vida e sem ferimentos, mas o adolescente não foi encontrado.

ÁGUA DO MAR CHEGOU AO CALÇADÃO

Naquele dia, o mar estava agitado e a água avançou para a areia e calçadão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento no qual banhistas foram surpreendidos por ondas gigantes.

No Leblon, na altura do Posto 11, a força das ondas assustou banhistas, que tentaram correr com o avanço da água. Registros também foram feitos em trechos da praia de Ipanema.

A Marinha já havia alertado para o risco de ondas de 3,5 metros atingirem o litoral do Rio.