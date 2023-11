RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte do vereador Aldecyr Maldonado (PL), conhecido como Cici Maldonado, 61, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele foi baleado na cabeça quando chegava em sua casa, no bairro Porto da Madama, no fim da noite de terça-feira (7).

Uma postagem no perfil oficial do político nas redes sociais diz que Maldonado sofreu uma tentativa de assalto. O ataque aconteceu por volta das 23h e a vítima estava com dois assessores, que não se feriram.

De acordo com o registro da PM, os dois assessores de Maldonado tinham acabado de deixar o vereador em casa quando testemunharam um roubo a uma moto. Ambos deixaram o carro em que estavam e se esconderam em uma residência. O vereador teria ouvido gritos e ido até o portão da casa com uma arma em punho para ver o que estava acontecendo.

Os suspeitos viram que ele estava armado e atiraram contra ele. O vereador revidou e, no tiroteio, acabou atingido.

A Secretaria municipal de Saúde disse que o vereador deu entrada na unidade de saúde no fim da noite de terça, mas acabou morrendo.

A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado pela DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí). "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", disse a corporação, em nota.

Familiares da vítima fizeram a liberação do corpo no Instituto Médico Legal de Tribobó na manhã desta quarta-feira (8). O enterro foi marcado para à tarde no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, também em São Gonçalo.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), e o presidente da Câmara de Vereadores do município, Alécio Breda Dias (MDB), decretaram luto oficial de três dias.

Capitão Nelson disse, em comunicado, que entrou em contato com o governador Cláudio Castro (PL) para pedir "empenho na elucidação do caso". O prefeito afirmou ainda que confia no trabalho da polícia para esclarecer os fatos. "Que os responsáveis sejam identificados e punidos, levando justiça para a família do vereador e todos aqueles que o acompanhavam", escreveu.

Em nota, a Câmara Municipal lamentou a morte: "São Gonçalo perde um grande cidadão, amigo, batalhador, íntegro que cumpriu seus deveres e deixará eterna saudade".

Nas redes sociais, o Partido Liberal (PL) divulgou uma nota de pesar e pediu às autoridades que "conduzam uma investigação minuciosa e célere para esclarecer as circunstâncias da morte" do parlamentar.

