SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma brincadeira de caça ao tesouro com os moradores da cidade de Paracatu (MG) resultou na depredação de espaços públicos. A ação, promovida pelo influenciador César Rincón, na terça-feira (7), causou revolta na prefeitura, que prometeu aplicar multa.

Os participantes do evento ganhariam prêmios de R$ 5 mil se achassem "chaves premiadas" escondidas pelo município. A brincadeira mobilizou os moradores, que saíram às ruas.

Vídeos mostram as pessoas escalando prédios públicos, como igrejas, e escavando as praças. César Rincón divulgou nas redes sociais um mapa da cidade e passou a dar dicas sobre a localização dos prêmios.

O prefeito, Igor Santos, repudiou o ato e disse que uma 'multa pesada' será aplicada. "Absurdo o que aconteceu hoje nas praças de Paracatu, eu entendo que é legal realizar o sonho das pessoas, mas tem um limite claro'', comentou.

O Conselho do Patrimônio Histórico e o Ministério Público também serão acionados, de acordo com o prefeito. "É o patrimônio do povo de Paracatu e temos que zelar pelo que é nosso.''

O influenciador disse que arcará com os prejuízos e se desculpou pelo que aconteceu: "Eu fui o errado, eu assumo o erro, fiz de coração". Rincón ainda agradeceu aos moradores da cidade e contou ter sido muito bem recebido e acolhido por eles.

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o caso. A equipe policial foi acionada e encaminhou uma equipe da perícia ao local para a coleta de vestígios que ajudem na investigação.