SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar aposentado foi morto após reagir a um assalto nesta quarta-feira (8) em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo.

José de Souza Filho, que foi Cabo da Polícia Militar por 18 anos, estava de moto próximo a um semáforo quando foi abordado por alguns suspeitos, na avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Ao reagir, os assaltantes dispararam com uma arma de fogo contra o homem. O ferido foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu e morreu.

A polícia localizou um adolescente de 17 anos, que confessou o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ele também disse que um colega de 16 anos teria participado e fugiu. Um outro homem de 20 anos, que estava próximo ao local, está sendo investigado. A investigação continua para apreender o outro envolvido.

"É com extremo pesar que o Comandante do 17° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano informa o falecimento do Cabo PM José de Souza Filho", escreveu o último batalhão em que José trabalhou.