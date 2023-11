SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada pelo cunhado, na manhã desta quinta-feira (9), após negar manter relações sexuais com ele. O crime ocorreu no município de Missão Velha, na região do Cariri, no Ceará.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima anda pela rua, quando é surpreendida por um homem montado em uma bicicleta vindo em sua direção. Em seguida, o suspeito joga a bicicleta no chão e parte para cima da mulher com a faca na mão.

A vítima tenta se defender, mas é atingida com a arma branca logo no primeiro golpe. Ela cai no chão e chuta o homem para tentar se proteger, mas ele continua atacando. Uma pessoa tenta se aproximar para intervir, mas se afasta em seguida. Pouco tempo depois, o suspeito pega a bicicleta e vai embora.

Em nota, a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará informou que "a motivação [para o crime] seria que a vítima teria se recusado a se relacionar com o suspeito". O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Ainda segundo a pasta, o suspeito já foi identificado e "as forças de segurança estão em diligências com foco de capturá-lo".

A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Geral de Missão Velha. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital São Vicente de Paula, em Barbalha. A unidade de saúde não divulgou o estado de saúde da mulher.

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Missão Velha, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Como a identidade do suspeito não foi divulgada, a reportagem não conseguiu contato com a defesa.