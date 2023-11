SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 52 anos morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Ana Paula Lopes Teixeira Cavalcanti. Ela estava em um veículo com o marido, Gilberto Cavalcanti, e uma filha quando foram abordados por homens armados.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (8), na rua Guiraréia. A vítima foi atingida no pescoço e chegou a socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de Irajá, mas morreu na unidade de saúde, informou a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O carro passava por um quebra-molas e não teria parado por completo, segundo o relato do filho de Ana Paula, Wallace Lopes, ao RJ1, da TV Globo. Ele contou que acha que os criminosos atiraram após entenderam que os ocupantes do veículo reagiriam. "Acho que pensaram que iam reagir. Não pegaram nada. Deram um único tiro que pegou nela e acabou tirando a vida da minha mãe", lamentou.

A família estava a caminho de uma igreja, localizada no bairro Vaz Lobo. Eles saíram de Rocha Miranda e fizeram um caminho alternativo porque estavam atrasados para o compromisso, contou o filho.

Os criminosos fugiram e ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

Segundo a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) intensificaram o policiamento na região indicada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para investigar o crime. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos", esclareceu a Polícia Civil.

Ana Paula era professora, mas não atuava na área atualmente. Ela deixa dois filhos e uma neta.

'PERDI A MINHA JOIA'

Ana Paula e Gilberto eram casados há 26 anos.

O filho contou que eles eram companheiros e faziam tudo juntos. "Perdi a minha joia preciosa, perdi a mulher da minha vida, perdi a minha maravilhosa. Não sei como será o meu futuro, mas o meu presente gostaria que não existisse", escreveu o marido nas redes sociais.

A vítima havia feito aniversário no último sábado (4), cinco dias antes do crime. "Estou despedaçado, em cacos. Se que tirarei forças do Senhor, mas não tenho como controlar o que sinto, um vazio me toma, uma dor me consome. Foram 26 anos juntos e um não podia ficar longe do outro", publicou Gilberto.

"Deus guarde a minha maravilhosa nos seus braços. Te amo meu amorzinho. Jamais deixarei de te amar. Estará para sempre no meu coração. Ana Paula Cavalcanti, ela exibia com orgulho seu sobrenome e falava 'Cavalcanti com 'i' senão meu marido briga. Beijos meu amor!", declarou-se o marido.