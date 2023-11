SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos morreu após ser atingido no peito por um prato de vidro, no último domingo (5), no município de Itajaí, em Santa Catarina. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, teria sido atingida pela namorada durante uma discussão. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 2ª delegacia de Itajaí, informou que um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

Ele chegou a ser socorrido para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itajaí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM informou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência na UPA do bairro Cordeiros, onde teria dado entrada um homem com uma suposta perfuração de faca no tórax.

Na unidade de saúde, os agentes conversaram com a mãe da vítima. Ela relatou que o seu filho e sua nora, de 25 anos, teriam discutido e ambos teriam cometido agressões. A mãe relatou ainda que a nora jogou um prato de vidro na vítima, o que causou um ferimento grave, disse em nota a PM.

A irmã do homem contou à polícia que a discussão do casal teria sido motivada por ciúmes.

O médico plantonista da UPA escreveu que o homem deu entrada na unidade de saúde com uma perfuração no tórax do lado esquerdo, e que apresentava sinais de parada cardíaca, já que o vidro teria acertado uma artéria. O profissional relatou que a equipe médica tentou realizar manobras de reanimação, porém o paciente veio a óbito na sala de atendimento.

A PM disse ainda que no local do crime, os policiais constatarem que havia bastante sangue pelo chão e pratos quebrados, além de facas espalhadas.

A Polícia Civil esclareceu que vai realizar as oitivas de testemunhas e da suposta autora. A mulher investigada pela autoria do fato está respondendo em liberdade.

Tags:

PM