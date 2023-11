SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O incêndio que começou na terça (7) destruiu 50% da fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo.

A Cacau Show informou que os setores de Tabletes e Trufas foram completamente comprometidos. Das sete linhas de produção da fábrica, apenas duas não foram atingidas pelas chamas.

A produção de Biscoitos e Massa de Chocolate deve ser retomada em breve. A Cacau Show diz que vai oferecer turnos adicionais para parte dos funcionários de linhas não danificadas.

Felizmente novas máquinas já estavam sendo compradas e estão chegando. Além disso, já recompramos novos equipamentos para repor o que foi perdido.

Nota da Cacau Show

Outra parcela dos 450 funcionários de Linhares será convidada a trabalhar temporariamente na fábrica de Itapevi (SP) "com os custos sob responsabilidade da Cacau Show". Os demais devem sair de férias.

BOMBEIROS AINDA MONITORAM INCÊNDIO

O fogo começou na madrugada de terça (7), mas os Bombeiros ainda monitoram o incêndio. "Visto que com a diminuição do material combustível, a tendência é que as chamas venham a se extinguir".

Segundo os Bombeiros, o trabalho agora consiste em "manter o local encharcado para que a temperatura não se eleve, impedindo a reignição das chamas". A perícia só poderá entrar no local após o fim da ocorrência.

Também está sendo feita a retirada de resíduos da fábrica destruída e equipes já estudam a melhor forma de remover a estrutura colapsada.