(SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Enel informou na noite desta quinta-feira (9) que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em 99,99% dos 2,1 milhões de imóveis afetados pelo temporal do último dia 3 na Grande São Paulo.

Em nota, "a companhia esclarece que técnicos seguem trabalhando em ocorrências específicas de clientes que ficaram sem luz nos dias seguintes à tempestade".

Ainda segundo a Enel, um caso complexo envolvendo árvores e a troca de postes em Cotia e Embu mobiliza técnicos desde a madrugada.

O Procon-SP notificou as concessionárias de energia do estado para elas informarem as providências tomadas para atender as ocorrências de falta de luz. O comunicado inclui pedidos de explicação sobre o atendimento das pessoas sem energia, orientações sobre ressarcimento de prejuízos, prazo de resposta para quem pedir indenização, informações sobre contingência e gerenciamento de crises e a quantidade de equipes de campo.

Falta de luz também afetou o abastecimento de água. Foram prejudicados os moradores de Jandira, Vargem Grande Paulista e Pirapora do Bom Jesus. Em Osasco, os reservatórios estão em recuperação.

Problemas começaram após um temporal com fortes ventos. As rajadas superiores a 100 km/h derrubaram centenas de árvores no estado. A velocidade é a maior já registrada desde 1995, quando os dados começaram a ser computados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura de São Paulo.

Defesa Civil e Bombeiros confirmaram oito mortes. A última vítima, que estava internada após ser atingida por uma árvore, era de Ibiúna, no interior do estado. Os outros sete mortos eram de São Paulo (2), Suzano, Osasco, Santo André, Limeira e Ilhabela.