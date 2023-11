SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se lhe perguntarem se vai dar praia neste fim de semana, responda que sim e como diria o velho jargão, "com um sol para cada um". A nova onda de forte calor que atinge o país deverá levar os termômetros a acima de 40ºC, principalmente no litoral norte de São Paulo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a tendência é que a temperatura máxima chegue aos 41°C no domingo (12) em São Sebastião e Caraguatatuba. Não há previsão de chuva.

A marca começa a subir neste sábado no litoral norte paulista. Em Ubatuba, a máxima deve atingir 32°C para chegar aos 38°C no domingo. Há previsão de pancadas de chuva à tarde.

Na Baixada Santista, a temperatura deverá chegar próxima dos 40°C (veja abaixo).

O calorão deverá seguir em todo o estado de São Paulo ao menos até o início da próxima semana, conforme alerta emitido pela Defesa Civil estadual. Nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto os termômetros também marcarão altas temperaturas.

Na capital paulista, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a tendência é de 35°C de máxima neste sábado, e de 37°C, no domingo. Assim, a cidade pode registrar o dia mais quente do ano -a maior marca de 2023, de 36,5°C, foi atingida no dia 24 de setembro.

Segundo a Climatempo, a quarta onda de calor enfrentada no país neste segundo semestre deverá se intensificar até o feriado da próxima quarta-feira (15), quando se comemora o Dia da Proclamação da República.

Ao menos 12 estados brasileiros e o Distrito Federal (área vermelha) devem registrar vários dias com temperaturas pelo menos 5°C acima do normal para novembro.

O calor destes dias é provocado por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.

Conforme mapa do Inmet, todas as capitais brasileiras deverão ter temperaturas máximas acima de 30ºC neste sábado.

Para o meteorologista Vinicius Lucyrio, da Climatempo, esta deve ser uma onda de calor histórica, com potencial de recordes mensais de novembro em Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Campo Grande.

Além do calor, a Defesa Civil alerta para os índices de baixa umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo de 30% -a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a índice inferior a 60% é prejudicial à saúde.

As principais recomendações são de não realizar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h; evitar aglomerações em ambientes fechados; usar soro fisiológico nos olhos e narinas e reforçar a hidratação.

PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA EM SP

Cidade Sábado (11) Domingo (12)

Litoral norte

Caraguatatuba 21ºC/39°C 25ºC/41°C

Ilhabela 22ºC/32°C 26ºC/39°C

São Sebastião 22ºC/33°C 25ºC/41°C

Ubatuba 22ºC/32°C 24ºC/38°C

Baixada Santista

Bertioga 21ºC/34°C 23ºC/38°C

Guarujá 24ºC/31°C 25ºC/36°C

Itanhaém 22ºC/31°C 23ºC/38°C

Praia Grande 23ºC/32°C 24ºC/37°C

Santos 22ºC/33°C 25ºC/37°C

Capital

São Paulo 25ºC/35°C 21ºC/37°C

Interior

Araçatuba 23ºC/39°C 23ºC/40°C

Araraquara 21ºC/38°C 22ºC/40°C

Barretos 22ºC/39°C 23ºC/39°C

Bauru 21ºC/36°C 22ºC/37°C

Campinas 21ºC/37°C 22ºC/40°C

Ribeirão Preto 22ºC/37°C 23ºC/39°C

São José dos Campos 21ºC/36°C 22ºC/38°C

São José do Rio Preto 21ºC/38°C 23ºC/38°C

Sorocaba 21ºC/35°C 22ºC/37°C

Fonte: Inmet