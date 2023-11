- Hoje é Dia: semana lembra os 50 anos do Hip Hop

A segunda semana de novembro começa com o Dia Mundial do Hip Hop (12). Neste ano, a data celebra os 50 anos da expressão cultural que nasceu nos Estados Unidos e se tornou bastante popular no Brasil.

Na quarta-feira, além do tradicional Feriado da República (15), completam-se 15 anos da anistia política ao ex-presidente João Goulart e 35 anos da criação do Estado da Palestina. Para fechar a semana, o sábado traz o Dia do Conselheiro Tutelar (18).

???? Do gueto para o mundo

O Hip Hop surgiu no bairro do Bronx, gueto negro, caribenho e latino de Nova York, mais especificamente em uma festa organizada por Clive e Cindy Campbell, em agosto de 1973. Nela, Clive, mais conhecido por Kool Herc, inovou na discotecagem, tornando-se referência como DJ (Disk Jokey).

Aos poucos, esse evento se transformou em um marco e, em 12 de novembro de 1973, a organização não governamental Nação Zulu foi fundada. Ela sistematizou a cultura hip hop e seus quatro elementos - breaking, DJ, MC e grafite - como forma de promover a criatividade e combater a violência.

Para celebrar essa data especial, a TV Brasil exibe o episódio Morte do cantor e compositor fluminense Délcio Carvalho (10 anos) Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx, nos Estados Unidos, que é tida como a 1ª organização oficialmente a incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos