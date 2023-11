SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um feirante de 26 anos foi baleado e morto após uma discussão com um concorrente na manhã deste sábado (11) em uma feira livre na Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista. O concorrente, de 23 anos, é investigado.

A discussão teria sido motivada por uma insistência do suspeito em tentar se aproximar da namorada da vítima, de 27 anos, segundo o Cidade Alerta (RecordTV).

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma feira livre na rua Sete das Barras. Ao chegarem no local, a vítima, identificada como o vendedor de legumes Tadeu Gabriel, já foi encontrada caída no chão.

O Samu foi acionado e constatou o óbito de Tadeu ainda no local. A namorada dele, que foi ferida no braço, foi socorrida a um hospital da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A apuração inicial indicou que as vítimas e o suspeito trabalhavam na feira livre quando houve o desentendimento, de acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O suspeito fugiu do local do crime e é procurado. O nome dele não foi divulgado.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 72° DP (Vila Penteado). Foram solicitados exames junto ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).