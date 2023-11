Assista ao vivo o programa especial que analisa as principais questões do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

O programa Caiu no Enem recebe professores de diferentes áreas do conhecimento, que debatem os temas cobrados na prova.

O programa também explica o cálculo da nota do Enem e mostra como os interessados podem utilizá-la. Esta é a 11ª edição do programa produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

