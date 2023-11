SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Teresina, Boa Vista, Cuiabá e Campo Grande são as capitais brasileiras que prometem bater os 40°C de temperatura ao longo desta semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda (13), a temperatura já ultrapassa a marca em Cuiabá, com 42°C. Na sequência, as capitais mais quentes são Campo Grande e Teresina, com máxima de 40°C.

De acordo com a Climatempo, a temperatura também pode bater os 40°C na capital paulista na sexta-feira (17) e no sábado (18). Em Teresina, essa temperatura se mantém ao longo de toda a semana, chegando aos 41°C na quinta-feira (16).

Ainda na quinta, os municípios que registraram as maiores temperaturas do país nos últimos dias vão continuar com números altos ao longo da semana, conforme o Inmet, chegando a 43°C em Aragarças (GO) e 45ºC em Porto Murtinho e Coxim, ambas emMato Grosso do Sul.

Com exceção da região Sul do país, as médias são altas em todo o Brasil, com máximas de 37°C a39°C em diversas localidades, como Manaus, Rio de Janeiro, Goiânia, Macapá e Rio Branco. As únicas capitais com máximas abaixo dos 30ºC para os próximos dias são Porto Alegre e Florianópolis.

Os números altos são consequência da onda de calor que atinge, principalmente, as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Na última sexta-feira (10), o Inmet já havia emitido alerta vermelho, com validade até quarta-feira (15).

O Inmet informou ainda que as fortes pancadas de chuva, rajadas de vento e queda de granizo, que atingem a região Sul devem continuar, e a instabilidade ganha força e se espalha, para áreas do Paraná a partir desta segunda (13). Os acumulados de chuva devem ser maiores que 50 mm.

Para a região Norte, são previstos acumulados maiores que 50 mm no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Nas demais áreas, a previsão é de baixos acumulados de chuva. Na região Nordeste, a previsão é de tempo seco e sem chuva.