SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista foi assassinado na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, na manhã de domingo (12).

Duas pessoas foram atingidas por tiros na Praia de Porto de Galinhas, um dos principais pontos turísticos de Ipojuca, no sul de Pernambuco.

Um turista cearense de 31 anos morreu no local. Uma mulher também foi atingida por tiros e está internada, informou a Polícia Civil, por meio de equipe da Força Tarefa de Homicídios/DHPP.

Três homens foram presos em flagrante. Todos são do Ceará. Eles serão investigados por homicídio e tentativa de homicídio.

A investigação aponta que os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Fortaleza, no Ceará. A motivação do crime seria um conflito com a atividade criminosa, diz a Polícia Civil.

O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios/DHMS.