SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura na cidade de São Paulo atingiu os 37,1°C neste domingo (12), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A informação foi passada pela Defesa Civil. De acordo com o órgão, trata-se do "novo recorde histórico para o mês de novembro" na capital paulista, ou seja, a tarde de domingo foi a mais quente de novembro na cidade desde quando começaram as medições oficiais, em 1961.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, por sua vez, anotou temperatura ligeiramente menor, média de 36,9°C neste domingo, superando os 36,5°C registrados em 24 de setembro de 2023.

Já a maior máxima absoluta deste domingo (registrada em um único local) ocorreu na Vila Mariana, na zona sul: 38,5°C. Trata-se também de um recorde para 2023, superando os 37,5°C medidos na Mooca e em São Miguel Paulista, ambos na zona leste, em 24 de setembro.

A média de temperatura mínima esperada para o mês de novembro, segundo o CGE, é de 17,1°C, enquanto a média de temperatura máxima é de 26,4°C. Até este domingo, a média da mínima está em 16,6°C, porém a média da máxima já atinge 28,7°C.

"Seguimos sob a influência de um El Niño de forte intensidade. Este fenômeno meteorológico esquenta as águas do Pacífico Equatorial, deixando as médias de temperaturas previstas acima do normal, assim como o volume de chuva", diz o meteorologista do CGE Thomaz Garcia, em nota.

No Mirante de Santana, estação meteorológica do Inmet localizada na zona norte e que é referência para a cidade de São Paulo, a temperatura chegou aos 36,7º, segundo medição automática, que não é a oficial para a comparação história.