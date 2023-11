SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo voltou a ter o dia mais quente do ano. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), houve o registro de 37,4°C às 15h desta segunda-feira (13), na estação meteorológica do mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

A maior marca no local, que faz a medição oficial da cidade, foi alcançada em outubro de 2014: 38,4°C.

A temperatura máxima desta segunda superou a de domingo (12), de 37,1°C, até então a maior de 2023.

Na estação meteorológica do Inmet em Interlagos, na zona sul, o calor foi ainda maior, com 38,5ºC, também às 15h.

Houve outros registros de temperaturas a partir de 38°C na cidade nesta segunda-feira, nas estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo. Na Vila Mariana, zona sul, por exemplo, os termômetros chegaram a 39,5ºC. Na Mooca, zona leste, bateram 39,3ºC.

A previsão é que a capital registre média na casa dos 37°C nesta terça (14). Não há previsão de chuva.

ONDA DE CALOR

O estado de São Paulo, assim como grande parte do país, enfrenta uma onda de calor, e as temperaturas devem ficar até 5ºC acima da média por mais de cinco dias consecutivos.

Segundo o Inmet, a cidade de Lins (a 431 km de São Paulo) teve a maior alta desta segunda-feira, com 40,9°C, seguida por Ituverava (a 413 km de São Paulo), com 40,2°C.

Além da alta temperatura, o estado enfrenta baixos índices de umidade relativa do ar, em torno de 20%, inclusive na capital. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), umidade abaixo de 60% representa risco à saúde.

Nos dias de calor intenso, as principais recomendações são de não realizar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10h e as 16h; evitar aglomerações em ambientes fechados; usar soro fisiológico nos olhos e narinas e reforçar a hidratação.

A atual onda de calor deve continuar ao menos até o domingo (19).

Segundo a Climatempo, só duas capitais -Porto Alegre e Florianópolis- vão ter máximas abaixo de 30ºC nesta semana, e quatro devem superar os 40ºC: Teresina, Boa Vista, Cuiabá e Campo Grande.

Na capital paulista, as máximas podem chegar a 40°C na sexta (17) e no sábado (18). A partir de segunda (20), a Climatempo indica que as temperaturas podem começar a cair na cidade, com máximas abaixo dos 30ºC até o dia 24. A partir do dia 25, a tendência é de uma nova alta.

Esta é a quarta onda de calor que o Brasil vive no segundo semestre deste ano, e a previsão é que seja mais forte do que as ondas de agosto, setembro e outubro.