SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fuzil FAL 7.62 mm foi roubado de um soldado na área do Batalhão de Comando e Serviços da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), o berço do oficialato do Exército, em Resende, no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (12).

O comando do batalhão determinou a instauração de um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar o roubo e identificar os responsáveis. Órgãos da segurança pública auxiliam na investigação e nas buscas pela arma.

Em nota, a Aman informou que os militares do batalhão estão aquartelados por questões de segurança durante as investigações, ou seja, eles estão impedidos de sair da unidade do Exército.

O número de militares aquartelados não foi divulgado.

OUTRO CASO

Em setembro, 21 metralhadoras foram furtadas do Arsenal de Guerra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Soldados e oficiais ficaram aquartelados durante as investigações. Dezenove armas foram recuperadas.

"O Exército considera o episódio inaceitável e seguirá realizando todos os esforços necessários para recuperação de todo o armamento no mais curto prazo e a responsabilidade de todos os autores", disse nota do Comando Militar do Sudeste.

Tags:

rio