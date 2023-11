SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Consumo de energia atinge maior patamar com calor no Brasil, repatriados de Gaza chegam a Brasília, governo Lula patina em investimentos para educação básica e outras notícias para começar esta terça-feira (14).

ECONOMIA

Calor faz demanda por energia atingir o maior patamar da história no Brasil. Ondas de temperaturas elevadas, que têm sido mais frequentes, reduzem a produtividade e atrapalham diferentes atividades.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Avião com 32 repatriados da Faixa de Gaza pousa em Brasília. Voo da FAB chega à capital depois de partir do Egito com grupo de brasileiros e palestinos que deixaram zona de guerra.

GOVERNO LULA

Ministério da Justiça recebeu mulher de suposto líder do Comando Vermelho do Amazonas. Luciane Barbosa Farias esteve com secretários da pasta comandada por Flávio Dino duas vezes neste ano; ministro nega ter acompanhado.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

PF prende suspeito de mapear pessoas no Brasil para Hezbollah. Homem é o terceiro alvo de prisão em investigação sobre recrutamento de brasileiros para ações terroristas.

EDUCAÇÃO

Governo Lula não investiu nem um centavo em novo programa de alfabetização. Ensino integral recebeu poucas verbas; OUTRO LADO: MEC diz trabalhar para acelerar repasses.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas perdeu controle de Gaza, diz Israel, que promete ação contra o Hezbollah. Chanceler admite que pressão por cessar-fogo vai crescer em duas ou três semanas.

EDUCAÇÃO

Lula sanciona lei que atualiza sistema de cotas e prorroga política até 2033. Texto reduz a renda familiar para ingresso no sistema e também inclui estudantes quilombolas entre beneficiários.

ARGENTINA

Inflação anual alcança 142,7% na Argentina, a dias do segundo turno presidencial. Atual ministro da Economia, Sergio Massa, e o candidato ultraliberal, Javier Milei, concorrem à presidência.

Argentinos recorrem a roupas usadas contra inflação: 'Não dá para comprar novo'.

RANKING DE UNIVERSIDADES

USP e Unicamp repetem a dobradinha e se mantêm na liderança do RUF. Estaduais paulistas dividem o topo pela segunda vez, seguidas pelas federais do RS, do RJ e de MG.

CELEBRIDADES

Marido de Ana Hickmann confirma agressão: 'Menti, estava desesperado'. Alexandre Correa diz que episódio foi 'desinteligência entre casais'.

TELEVISÃO

Com Danilo Gentili no elenco, Manhattan Connection volta à TV após dois anos. Programa de debate político estava fora do ar desde que saiu da Cultura, em 2021; humorista passa a integrar atração.

TELEVISÃO

Deborah Secco fala de sexo, capas na Playboy, ser mãe e estrela 'Elas por Elas' e série. Artista, que atua desde os oito anos, conta sobre ter se tornado sex symbol com 'Suave Veneno' e lançamento de 'Codex 632'.

TELEVISÃO

Homer Simpson não vai parar de enforcar Bart, diz criador da animação. Especulações sobre o fim da agressão começaram após fala de personagem em um episódio recente da série.

ROCK IN RIO

Rock in Rio 2024 anuncia Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone. Festival carioca inicia vendas do passaporte em 7 de dezembro e planeja nova área e espetáculo musical na sua programação.