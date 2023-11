SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a doação de um terreno no centro da cidade de São Paulo para a construção de campus da Universidade Zumbi dos Palmares.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13) após reunião do governador com o reitor da universidade, José Vicente, e Graça Machel, ex-primeira-dama da África do Sul durante o governo do líder antiapartheid Nelson Mandela.

"A universidade vai ganhar um campus ao lado de onde será o nosso centro administrativo no centro de São Paulo", disse o governador.

A gestão estadual tem um plano de migrar a sede do governo do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na zona oeste, para a região da praça Princesa Isabel, no centro.

O projeto tem previsão ser concluído e apresentado a investidores em novembro de 2025. O prazo foi definido pelo governador no início de junho, quando foi autorizada a contratação da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para coordenar a elaboração do projeto.