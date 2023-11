- Mundial Sub-17: após revés, Brasil aplica 9 a 0 na Nova Caledônia

A seleção brasileira se recuperou do revés contra o Irã na estreia - derrota por 3 a 2 - e aplicou 9 a 0 na Nova Caledônia, a maior goleada do país na Copa do Mundo Sub 17. A vitória nesta terça-feira (14), teve hat-trick (três gols) de Kauã Elias, dois de Rayan, e os demais tentos de Estêvão, Luighi, Vitor Reis e João Souza no Estádio Internacional de Jacarta (Indonésia).

O triunfo garantiu os três primeiro pontos do Brasil na competição e, de quebra, a vice-liderança do Grupo C. Os brasileiros voltam a campo na sexta (17), às 9h (horário de Brasília), contra a Inglaterra (9 pontos), líder da chave, para o último confronto da fase de grupos. O Irã (3) é o terceiro colocado, seguido por Nova Caledônia que ainda não pontuou.

O Mundial reúne 24 equipes, divididas em seis grupos. Avançam às oitavas de final as duas seleções com melhor pontuação, e também as quatro melhores entres as terceiras colocadas.

O Brasil amassou o adversário no primeiro tempo: foram 45 finalizações contra zero do lado adversário. De tanto insistir, o Brasil abriu o placar aos 27 minutos, após Estêvão cobrar escanteio na medida para Rayan marcar de cabeça o primeiro gol dele no jogo. Onze minutos depois, Estêvão ampliou com um golaço de fora da área. A bola ainda desviou na zaga adversária antes de balançar a rede. E ainda deu tempo de Luighi fazer o terceiro da seleção aos 44 minutos, e o primeiro dele com a amarelinha.