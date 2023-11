SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve episódios de falhas de energia nesta segunda (13) e nesta terça (14) em regiões como o centro e zona oeste ao longo do dia.

Na avenida Faria Lima, polo financeiro da capital paulista, as oscilações ocorreram nos dois dias.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que identificou oscilações de tensão hoje (14) na região da Faria Lima gerando interrupção para alguns clientes. Foram solicitados ajustes de tensão no sistema da companhia de transmissão ISA CTEEP, sendo concluído às 16h40. As empresas seguem monitorando a situação do sistema", diz a concessionária em nota.

Na segunda, o problema foi causado pela demanda recorde de energia no estado, segundo informou a empresa de transmissão ISA CTEEP. Responsável por mais de 90% da transmissão de energia no estado, a empresa afirmou que atendeu a uma solicitação para operar no limite superior de fornecimento à rede.

A nova onda de calor que atinge, sobretudo as regiões Sudeste e Centro-Oeste, fez com que o Brasil atingisse na tarde desta segunda um novo recorde nacional de energia elétrica.

De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), foi alcançado um recorde na demanda instantânea de carga do SIN (Sistema Interligado Nacional), às 14h17, quando se atingiu o patamar de 100.955 MW (megawatts).

A ISA CTEEP atribuiu a demanda no estado aos recordes de temperatura, especialmente por causa do uso de aparelhos de ar condicionado.

A Enel, responsável pela distribuição de energia, afirmou que houve "uma falha na tensão da companhia de transmissão ISA CTEEP", o que teria causado as oscilações na Faria Lima.

A empresa de transmissão, por sua vez, negou qualquer problema na sua operação. "A ISA CTEEP informa que não houve 'falha de tensão', nem oscilações em suas instalações, porém, ao longo do dia de hoje, foram verificadas elevações abruptas da carga da distribuidora na região da avenida Faria Lima (cerca de 36% em relação a semana passada)", afirmou a empresa.

Os relatos de falhas no fornecimento de energia ocorrem após alguns imóveis da região metropolitana de São Paulo ficarem uma semana sem luz. A interrupção da energia, neste caso, ocorreu por causa de um temporal que derrubou mais de 1.000 árvores na cidade.

Após descumprir as previsões de restabelecimento de energia na semana passada, a concessionária Enel afirmou que foi surpreendida pela magitude da ventania que atingiu São Paulo e que aumentou o número de equipes de manutenção para dar conta do trabalho de reconstrução.

Nesta segunda-feira (13), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), houve o registro de 37,4°C às 15h, segundo medição automática na estação meteorológica do mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

O boletim oficial não havia sido divulgado até a atualização deste texto. A maior marca no local, que faz a medição oficial da cidade, foi alcançada em outubro de 2014: 38,4°C.

A temperatura máxima desta segunda superou a de domingo (12), de 37,1°C, até então a maior de 2023.