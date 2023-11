SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No feriado da Proclamação da República, nesta quarta (15), o rodízio de veículos estará suspenso em São Paulo, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Demais restrições de circulação -como rodízio de caminhões, zona máxima de restrição aos fretados e circulação de caminhões- também estarão suspensas.

Os parques municipais permanecerão abertos, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. O horário de funcionamento de cada unidade pode ser consultado no site da prefeitura.

Parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente do estado também funcionarão. Os horários estão disponíveis no site do governo paulista.

ÔNIBUS

A frota do sistema de transporte público municipal será de 6.600 ônibus em circulação.

O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes ocorrerá das 6h às 22h, exceto nos terminais Bandeira e Capelinha, que atendem, temporariamente, das 6h às 20h. Já os postos Centrais da SPTrans, Jabaquara e Santana estarão fechados nesta quarta.

METRÔ, CPTM E EMTU

As empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão mudanças na operação por causa do feriado da Proclamação da República. EMTU, CPTM e Metrô afirmam, contudo, que vão monitorar suas operações para ajustar a oferta de trens e ônibus caso seja necessário.

O Metrô terá alterações em duas de suas linhas. Das 4h40 às 14h, a linha 3-vermelha vai operar com velocidade reduzida em toda a sua extensão, de Palmeiras-Barra Funda a Corinthians-Itaquera. A medida se deve à continuidade das obras para instalação das portas de plataforma da estação Guilhermina-Esperança. Entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde, vizinhas, os trens circularão por uma única via.

Além disso, na linha 15-prata, também das 4h40 às 14h, os passageiros serão atendidos gratuitamente por 24 ônibus articulados do sistema Paese em toda a extensão da linha, de Vila Prudente a Jardim Colonial. Durante o período serão realizados testes no sistema de sinalização e controle dos trens. Após o a interdição, a linha voltará a operar de ponta a ponta.

Nesta quarta, a programação de viagens nas linhas de trens da CPTM e das linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU será equivalente à praticada aos domingos. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários dos coletivos podem ser obtidas no site da companhia ou no aplicativo.

O QUE ABRE E O QUE FECHA EM SÃO PAULO

Serviço - Quarta

Mercados e Sacolões - Abertos

Subprefeituras - Fechadas

AMAs e UBSs - Abertas

Ecopontos - Abertos

Procon-SP - Fechado

Hospitais veterinários públicos - Fechados

Bancos - Fechados

Shoppings - Horários especiais

Farmácias de Medicamentos Especializados - Fechadas

AMEs - Fechadas

Centros esportivos - Abertos

Poupatempo - Fechado

Correios - Fechado

Bom Prato - Aberto