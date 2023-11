SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da companhia Latam quase pousou por engano, na manhã esta terça-feira (14), num aeroporto sem capacidade para comportá-lo em Catanduva, no interior paulista. A aeronave chegou a iniciar o procedimento de pouso e ficou a cerca de 300 metros do solo, segundo plataformas de rastreamento de voos.

Depois de se aproximar da pista do Aeroclube de Catanduva, a aeronave voltou a subir e, cerca de 15 minutos depois, pousou no destino correto: o aeroporto de São José do Rio Preto, a cerca de 60 quilômetros de distância.

O caso foi registrado pelo site AeroIn, especializado em aviação, e confirmado pela reportagem. O site publicou áudios que registram os avisos da torre de controle ao piloto, informando sobre o equívoco.

O voo LA4640 saiu do aeroporto internacional de Guarulhos às 8h25 e pousou em São José do Rio Preto às 9h31. A aeronave em questão era um Airbus A320, que tem quase 36 metros de envergadura e 37,5 metros de comprimento. A pista em Catanduva tem 20 metros de largura e costuma ser usada apenas por aviões de pequeno porte.

É possível ver a trajetória do voo, com a manobra ao redor de Catanduva e depois o desvio em direção a São José do Rio Preto, no site RadarBox -que registra dados de navegação de voo, transmitidos pelas aeronaves.

A ferramenta registra que a aeronave chegou a cerca de 2.700 pés de altura (pouco mais de 820 metros) por volta das 9h15 em Catanduva, depois ganhou altitude novamente antes de pousar. O aeroporto está a cerca de 500 metros acima do nível do mar.

A Latam informou, em nota, que o avião "pousou em total segurança no aeroporto de São José do Rio Preto às 9h31". A companhia confirmou que a aeronave "iniciou descida na altura de Catanduva". A empresa ressaltou que todos os passageiros desembarcaram normalmente.