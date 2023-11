SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem mora ou trabalha em Pinheiros sofreu com o calor desta terça-feira (14). No bairro da zona oeste de São Paulo foi registrada sensação térmica de 40,2ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o órgão municipal, foi a maior sensação térmica do município ?a estação meteorológica de Pinheiros registrou 38,6ºC de temperatura máxima às 15h10 desta terça.

A temperatura oficial na cidade é medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pode divergir dos dados apontados pelas 33 estações meteorológicas do CGE espalhadas por todas as regiões da cidade.

Resultado parcial do instituto apontou que a capital paulista teve o segundo dia mais quente do ano nesta terça. Segundo medição da estação automática no mirante de Santana, na zona norte, a temperatura máxima chegou a 37,5ºC por ás 15h.

A medição ainda seria atualizada com dados da estação convencional, que faz a aferição manualmente, também no mirante de Santana. O Inmet não faz cálculo de sensação térmica.

O meteorologista Adilson Nazário, do CGE, diz que para fazer a medição de sensação térmica sobre as temperaturas altas, o órgão utiliza uma equação matemática levando em consideração as variáveis temperatura e umidade relativa do ar, dando origem ao "índice de calor".

Pinheiros atualmente passa por uma transformação intensa, com a construção de edifícios estimulada pelo zoneamento da cidade. Ali há um Eixo de Estruturação da Transformação Urbana e, pelas regras do Plano Diretor, da cidade é permitido construir prédios mais altos, por causa da presença de estações de metrô e de um corredor de ônibus.

Na avenida Faria Lima, corredor financeiro da cidade de São Paulo que tem trechos em Pinheiros, ocorreram oscilações de energia nesta segunda (13) e terça por causa do excesso de consumo provocado pelo calor.

A Mooca, na zona leste, teve a maior temperatura máxima apurada pelo CGE, de 39,1ºC, mas o índice de calor foi menor que o de Pinheiros, com 39,9ºC.

As outras maiores sensações térmicas foram registradas nas estações meteorológicas da Vila Mariana, zona sul (39,8ºC), Penha, na zona leste, e Vila Maria, na zona norte (com 38,1ºC) e Butantã, na zona oeste, com 37,5°C.

As temperaturas elevadas dos últimos dias são provocadas por uma onda de calor que atinge vários estados, principalmente do Sudeste e Centro-Oeste.

A onda de calor é definida pelo Inmet como um período de ao menos cinco dias seguidos com temperaturas 5ºC acima da média.

O Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 58,5°C na manhã desta terça-feira. O índice é o maior já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a fazer a medição, em 2014 ?em São Paulo, o CGE afirma que não arquiva dados de dias anteriores dos índices de calor calculados.

A marca histórica no Rio foi medida às 9h15 na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

Os termômetros chegaram a 42,5°C no início da tarde, em Irajá, na zona norte, segundo a medição da prefeitura.

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima oficial na cidade nesta terça foi de 39,1ºC.

"A sensação de calor é identificada com uma temperatura, mas não se mede em um termômetro" diz a meteorologista Joselia Pegorin, da Climatempo.

A especialista diz ainda que a maior sensação de calor nem sempre irá ocorrer no momento mais quente do dia, porque depende da umidade.

"Em geral, o nível de umidade do ar é maior à noite, no começo da manhã e após o pôr do sol, e menor nas horas mais quentes do dia", afirma..