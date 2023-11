SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil paulista emitiu na tarde desta quarta-feira (15) um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas para todo o estado de São Paulo, previstas entre esta sexta-feira (17) e domingo (19).

De acordo com a nota, as rajadas de vento poderão variar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Há potencial para queda de árvores.

Segundo a Defesa Civil estadual, a soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no em São Paulo.

Assim, há condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas.

"Para as condições de chuvas na região metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba, os acumulados [de chuva] devem ser de 100 mm", diz o alerta.

Em São José dos Campos, litoral norte, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira, a previsão é de até 150 mm de acumulado de chuva. Na Baixada Santista, a estimativa é que chegue a 120 mm.

Nas demais regiões, os acumulados de chuva devem variar entre 70 mm e 90 mm.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, há a probabilidade de chuva forte e generalizada na tarde de sábado (18), com potencial para a ocorrência de rajadas de vento com velocidade superior a 60 km/h e descargas elétricas

A tempestade, alerta o CGE, favorece a ocorrência de quedas de árvores e formação de alagamentos. "A previsão para o domingo é de chuva generalizada, com até forte intensidade e mais potencial para alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de pequenos e rios e córregos", afirma o órgão municipal.

Tempestade e fortes rajadas de vento, com velocidade acima de 100 km/h, provocaram oito mortes no estado de São Paulo no último dia 3. Os bombeiros registraram mais de mil chamados para quedas de árvores e cerca de 21 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo -o apagão durou mais de 100 horas para milhares de pessoas.

Na tarde desta quarta, choveu em várias regiões do estado de São Paulo, segundo a própria Defesa Civil.

O órgão alerta que ao identificar sinais de ventos intensos, é preciso buscar abrigo em locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas.

"Antecipe-se a possíveis incidentes verificando a estabilidade de árvores próximas à sua residência e, caso identifique riscos, acione autoridades competentes para avaliação e providências", afirma.

Nesta quarta, a cidade de São Paulo teve o oitavo dia seguido com temperatura acima de 30ºC. Segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 36,2ºC às 15h, na estação meteorológica automática do mirante de Santana, na zona norte da capital.