RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade de poeira atingiu Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) e pelo menos quatro cidades vizinhas na tarde desta quarta-feira (15), em meio à onda de calor que faz com que mais de 116 milhões de pessoas vivam sob alerta máximo no país nesta semana.

Não é a primeira vez que o fenômeno atinge a cidade do interior paulista, mas os registros desta quarta preocuparam moradores pelo fato de ocorrer ao mesmo tempo em que a cidade -já conhecida por seu clima quente- registra temperaturas próximas a 40°C.

A tempestade, com ventania, foi percebida não só em Ribeirão, mas também em municípios da região metropolitana, como Barrinha, Brodowski, Batatais e Jardinópolis.

O tradicional azul do céu foi substituído por nuvens de terra após as 15h, o que fez com que o empresário Adolfo Bastos, 54, que mora no centro da cidade, fechasse as janelas de seu apartamento, que estavam todas abertas para tentar amenizar os impactos do calor.

"Tudo mudou muito rapidamente, o tempo fechou e veio aquele poeirão", afirmou.

As nuvens de poeira se formaram em todas as regiões da cidade, como na zona sul, onde o empresário Fernando José Peixoto disse que os fortes ventos assustaram suas filhas, de 6 e 9 anos, que brincavam no quintal.

Não há relatos até o momento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, de danos ou pessoas feridas provocados pela tempestade de poeira.

Quando em grande escala, o fenômeno é conhecido pelo nome haboob, ou habub, e não é considerado tão incomum.

De acordo com meteorologistas, costuma ser registrado em áreas secas e com baixa umidade.

Em 2021, quando o fenômeno foi registrado nos meses de setembro e outubro no interior de São Paulo e em Minas Gerais, houve quedas de árvores, rompimentos de fiações e destelhamentos de imóveis e ao menos seis pessoas morreram.

A previsão para os próximos dias indica que o forte calor vai persistir em Ribeirão Preto. Segundo a Climatempo, a máxima nesta quarta é de 39°C, com umidade relativa do ar mínima de 12%.

Para esta quinta (16), a máxima prevista será de 40°C e, para sexta, 41°C.