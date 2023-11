SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana depois de temperaturas máximas acima de 30ºC, o tempo seco deu lugar à chuva na noite desta quarta-feira (15) na região metropolitana de São Paulo e em várias partes do estado.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos às 19h.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade associadas ao calor, que se deslocaram das regiões de Campinas e de Jundiaí estão provocando chuva, principalmente na zona norte, em bairros como Perus, Freguesia do Ó, Pirituba e Horto Florestal.

"Há potencial para rajadas de vento, trovoadas e formação de alagamentos", diz o órgão municipal, em seu site, que às 19h50 tinha registros de alagamentos intransitáveis, um na avenida Luiz Dumont Villares, na Vila Guilherme, zona norte, e na avenida Pompeia, próximo à rua Palestra Itália, na Pompeia, zona oeste.

Na zona leste, carros não conseguiam passar avenida Alcântara Machado, sentido centro.

Por volta de 19h40, a rua Manoel Dutra, na Bela Vista, centro, estava praticamente intransitável, no quarteirão logo após o cruzamento com a avenida 9 de Julho, onde está sendo construída a estação 14 Bis, da linha 6-laranja do metrô.

O órgão municipal também emitiu alerta para possibilidade de transbordamento do córrego Paciência, na região do Tremembé.

Às 19h40, os bombeiros afirmaram ter recebido 25 chamados para quedas de árvores na região metropolitana e quatro para desabamentos, mas sem vítimas.

A Defesa Civil estadual emitiu vários alertas para chegada de chuva forte na região na noite desta quarta.

A chuva não significa que o calorão já acabou. Medição parcial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que às 15h desta quarta foi registrada a temperatura de 36,2ºC na estação meteorológica do mirante de Santana, na zona norte.

Para esta quinta-feira (16), a previsão é de 38ºC, de acordo com a agência Climatempo, e há possibilidade de a capital paulista ter o dia mais quente em ao menos 80 anos, desde que o Inmet passou a fazer a medição. O recorde atual, de outubro de 2014, é de 37,8ºC.

Nesta quarta-feira, a Defesa Civil paulista emitiu um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas para todo o estado de São Paulo, previstas entre esta sexta-feira (17) e domingo (19).

De acordo com a nota, as rajadas de vento poderão variar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Há potencial para queda de árvores.

"Para as condições de chuvas na região metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba, os acumulados [de chuva] devem ser de 100 mm", diz o alerta.

Segundo o CGE, a capital paulista deve ter chuva forte sábado (18) e domingo.