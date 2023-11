- Rio tem mais uma manhã com sensação térmica acima de 50°C

A sensação térmica na cidade do Rio de Janeiro voltou a superar os 50 graus Celsius (°C) na manhã desta quinta-feira (16), com a onda de calor que atinge boa parte do Brasil. A sensação de 50,6°C, que leva em consideração a temperatura e a umidade do ar, foi aferida em Guaratiba, na zona oeste, às 10h40.

Dia após dia, o bairro da zona oeste do Rio de Janeiro tem registrado sensações térmicas extremas, incluindo o recorde de 58,5°C na última terça-feira.

A previsão do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, é de que a temperatura máxima na cidade deve atingir os 41°C nesta quinta-feira, com a umidade do ar entre 21% e 30%.

O céu irá variar entre parcialmente nublado e claro, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h).

A onda de calor intensa que atinge principalmente o Centro-Oeste e o Sudeste do país é influenciada pelo fenômeno El Niño, que ocorre de fórmula particularmente intensa neste ano.

Tags:

Geral | Onda de Calor | Rio de Janeiro | sensação térmica