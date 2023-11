CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem de 21 anos natural da Suécia foi encontrado morto com golpes de faca em uma residência em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, por volta das 19h desta quarta-feira (15).

Um homem de 22 anos, também da Suécia, foi preso em flagrante na noite do mesmo dia suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a Polícia Militar, ele é sócio da vítima.

Os nomes de ambos não foram divulgados pelas autoridades que atenderam o caso. A PM não soube informar se a residência, que fica no bairro Barra, pertencia a um deles.

A Polícia Militar diz ter sido acionada pelo 190 e, quando chegou ao local, encontrou o homem já sem sinais vitais, deitado perto da cozinha da residência, com sangue na cabeça e tronco. Também havia uma faca próximo ao corpo. O Samu foi acionado e confirmou o óbito da vítima.

Ainda no local, com base em informações de testemunhas, a PM identificou que o suspeito do crime seria o próprio sócio. Ele teria fugido com o carro da vítima, um veículo Mercedes Benz.

Policiais militares localizaram o veículo em São José, cidade vizinha de Florianópolis, ainda na noite de quarta. A distância entre Balneário Camboriú e São José é de quase 80 km.

Dentro do carro, estavam o suspeito do crime e dois advogados.

De acordo com a PM, quando eles foram abordados, o suspeito confessou o crime. A reportagem não conseguiu localizar o advogado de defesa do preso.

Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de São José. A motivação do crime é desconhecida das autoridades até o momento.

Na tarde desta quinta-feira (16), a Polícia Civil de Santa Catarina informou que testemunhas já foram ouvidas para complementar o flagrante.