Ambientalistas brasileiros cobram compromisso da cúpula do clima da ONU pela eliminação dos combustíveis fósseis.

O posicionamento do Observatório do Clima, que reúne mais de 60 organizações, será apresentado na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O encontro acontece nos Emirados Árabes de 30 de novembro a 12 de dezembro.

No documento, divulgado nesta quinta-feira, o Observatório quer a criação de um cronograma para eliminação dos combustíveis fósseis, considerado pelo grupo como a principal causa do aquecimento global.

Para Suely Araújo, do Observatório do Clima, o Brasil precisa ter maior compromisso e assumir liderança na agenda climática. E de acordo com Luiz Eduardo Barata, da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, mais importante que recursos financeiros é a vontade política.

Os ambientalistas cobram que a exploração de combustíveis fósseis seja reduzida em 43%, até 2030; e 60%, até 2035, inclusive com a suspensão de novas explorações.

As organizações pedem ainda que as petroleiras e o setor de carvão deixem de receber dinheiro público em forma de subsídios e financiamento de projetos.

Combustíveis Fósseis | COP28 | Geral