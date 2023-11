SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) antecipou para esta quinta-feira (16) a divulgação da lista dos candidatos aprovados na primeira fase do vestibular 2024 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que ocupa a segunda posição no RUF (Ranking Universitário Folha).

A prova foi realizada no dia 29 de outubro e o resultado seria divulgado no dia 23 de novembro, mas já está disponível na página da Comvest (https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2024/vestibular-2024-2/lista-de-aprovados-na-primeira-fase-vestibular-2024/).

É possível fazer a pesquisa pelo número de inscrição, pelo nome do participante ou ainda pela letra inicial do nome.

Dos 60.241 candidatos que realizaram a primeira prova, 13.447 foram convocados para a segunda fase, que será realizada nos dias 3 e 4 de dezembro. Os locais serão divulgados no site da Comvest no próximo dia 23 de novembro.

O vestibular Unicamp 2024 oferece 2.537 vagas em 69 cursos de graduação. A universidade também divulgou nesta quinta a relação candidato-vaga para a segunda fase. O curso mais concorrido é medicina, com 11,9 candidatos por vaga, seguido por ciência do esporte: 10,07.

A segunda fase é constituída de provas com questões dissertativas, com duração de cinco horas em cada dia. As provas têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas, ciências humanas/artes).

Cada questão dissertativa vale quatro pontos, cada uma contendo dois itens vale dois pontos. As provas obedecem à seguinte distribuição:

PRIMEIRO DIA - PROVAS COMUNS A TODOS OS CANDIDATOS

- Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);

- Língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, com seis questões;

- Prova interdisciplinar com duas questões de língua inglesa e duas questões interdisciplinares de ciências da natureza.

SEGUNDO DIA - PROVAS COMUNS A TODOS OS CANDIDATOS

- Matemática: seis questões para os cursos das áreas de ciências exatas/tecnológicas; quatro questões para os cursos das áreas de ciências biológicas/saúde e quatro questões para os cursos das áreas de ciências humanas/artes.

- Prova Interdisciplinar: com duas questões interdisciplinares de ciências humanas.

SEGUNDO DIA - PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- Candidatos da área de ciências biológicas/saúde: prova de biologia com oito questões; prova de química, com seis questões.

- Candidatos da área de ciências exatas/tecnológicas: prova de física, com seis questões; prova de química, com seis questões.

- Candidatos da área de ciências humanas/artes: prova de geografia, com seis questões; prova de história, com seis questões; prova de filosofia, com uma questão; prova de sociologia, com uma questão.

HABILIDADES ESPECÍFICAS

As provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança serão realizadas entre os dias 7 e 9 de dezembro, somente em Campinas.

PRÓXIMAS DATAS

A primeira chamada será divulgada no dia 29 de janeiro e os convocados deverão efetivar a matrícula online (não presencial) nos dias 30 e 31 de janeiro, pela página eletrônica da Comvest. As demais datas constam do calendário do Vestibular Unicamp 2024, disponível no site da Comissão.