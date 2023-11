SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma frente fria pelo litoral neste sábado (18) deve provocar temporais, com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h na região Sudeste. Com isso, a temperatura, que se mantém alta na atual onda de calor, vai ter uma queda brusca de 13°C de sábado para domingo (19), segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O sábado ainda deve manter a temperatura de 37°C na capital paulista. No entanto, no dia seguinte, a máxima não deve superar os 24°C, com mínima de 19°C.

"A queda da temperatura vai ocorrer por causa da combinação de chuva, muita nebulosidade e ventos frios de origem polar trazidos pela passagem da frente fria", diz a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.

O Inmet destaca que a mudança de tempo poderá provocar inclusive queda de granizo em São Paulo, Triângulo Mineiro e faixa oeste e sul de Minas Gerais, além de Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Por conta disso, a Defesa Civil paulista emitiu um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas para todo o estado de São Paulo, previstas entre esta sexta-feira (17) e domingo (19).

Nesta sexta-feira (17), a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, mas com a temperatura ainda variando entre 20°C e 37°C.

Já no domingo, segundo o instituto, os temporais podem se espalhar pela área central do país devido ao aumento da umidade pelo continente, "padrão que, aliado à atmosfera fortemente quente, úmida e instável, mantém o cenário".

Por causa dessa mudança repentina do tempo, o domingo e a segunda-feira (20) devem ter grandes volumes de chuva em São Paulo, especialmente no centro-norte do estado, capital, região metropolitana, faixa litorânea e região do Vale do Paraíba, além do sul de Minas Gerais, região da Zona da Mata mineira, e no Rio de Janeiro.

"O volume de chuva em 24h pode ficar em torno de 80 milímetros e, de forma pontual, passar de 100 mm nestas áreas", informa o Inmet, em nota.

A chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite de quarta-feira (15) e a nebulosidade nesta quinta fizeram a temperatura cair um pouco, chegando a apenas 31,7ºC, distante dos 38°C esperados pela previsão.