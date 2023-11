SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas idosas que estavam em um carro arrastado pela correnteza morreram em Taió (SC), nesta quinta-feira (16).

Veículo com quatro pessoas ficou preso em alagamento. Só o motorista e uma mulher conseguiram se agarrar a uma árvore e foram resgatados conscientes.

Uma das vítimas não conseguiu sair do carro e morreu no local, segundo os Bombeiros. Outra mulher foi resgatada em parada cardiorrespiratória do lado de fora do veículo, mas teve a morte constatada no Pronto Atendimento de Taió.

Um dos dois sobreviventes continua internado no hospital e o outro recebeu alta na manhã desta sexta-feira (17).

TEMPORAIS EM SANTA CATARINA

Taió está em situação de emergência decretada pela Defesa Civil desde 1h desta sexta. O rio que corta o município está com 9,88 metros de profundidade.

49 municípios de Santa Catarina registraram ocorrências relacionadas às chuvas até a noite desta quinta-feira. A previsão é de que a chuva dê uma trégua na tarde de amanhã, mas volte com intensidade à noite e na manhã do sábado.

A região do Planalto Sul deve ser a mais afetada. São esperados até 250 milímetros de chuva até o sábado (18).