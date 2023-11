SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que pretendem viajar em direção ao interior e ao litoral do estado de São Paulo neste feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, na segunda (20), devem enfrentar congestionamentos já na tarde desta sexta-feira (17).

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) prevê que mais de 3 milhões de veículos deixem a capital e trafeguem pelas rodovias.

Na cidade de São Paulo, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) recomenda aos motoristas que evitem deslocamentos entre as 14h e as 22h, "preferencialmente programando sua viagem para depois das 22h". A companhia municipal deve intensificar o monitoramento de trânsito, especialmente nos acessos das rodovias.

ANCHIETA-IMIGRANTES

A Artesp avisa que o fluxo de veículos deve se intensificar no sistema Anchieta-Imigrantes a partir das 13h desta sexta. Mais de 590 mil veículos devem descer a serra em direção à Baixada Santista, segundo a agência.

De acordo com a concessionária Ecovias, mais de 16 mil veículos passaram pelo sistema no sentido litoral entre a 0h e as 10h desta sexta, com pontos de lentidão já durante a manhã.

A Operação Descida, com sete pistas no sentido litoral e três pistas em direção à capital, entra em vigor às 14h desta sexta e deve se estender até as 2h de sábado (18).

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Segundo a Artesp, a previsão é que cerca de 753 mil veículos utilizem as estradas do sistema Anhanguera-Bandeirantes, que conecta a capital à região de Campinas, no interior do estado. A previsão, diz a agência, é que o tráfego se intensifique entre as 16h e as 20h desta sexta. No sábado, motoristas devem enfrentar trânsito mais lento entre as 9h e as 12h.

No retorno à capital, a expectativa é que o fluxo de veículos se concentre entre as 16h e as 20h de segunda-feira (20).

Nesta sexta e no sábado, veículos com destino à capital devem ser direcionados à rodovia Anhanguera, no trecho entre o km 48 e o km 23.

CASTELLO-RAPOSO

Cerca de 667 mil veículos devem trafegar pelas rodovias que levam à região de Sorocaba, segundo a Artesp. "Na sexta-feira (17), prevê-se que o movimento de veículos seja maior das 16h às 21h, e no sábado (18), das 7h às 12h", diz a agência sobre o sistema Castello-Raposo.

"No retorno, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital na segunda-feira (20) das 15h às 21h."

AYRTON SENNA, CARVALHO PINTO E TAMOIOS

De acordo com a Artesp, a expectativa é que cerca de 937 mil veículos passem pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto ao longo do feriado. Segundo a concessionária Ecopistas, a expectativa é que o tráfego seja mais intenso das 13h às 19h desta sexta-feira e das 7h às 17h no sábado.

Na volta para São Paulo, Ayrton Senna e Carvalho Pinto devem ter mais trânsito das 15h às 19h do domingo (19), e das 10h às 21h de segunda.

Pela rodovia dos Tamoios, que conecta o litoral a São José dos Campos, devem trafegar 145 mil veículos de sexta a segunda, prevê a Artesp.

Para melhorar o fluxo de veículos, a concessionária Tamoios afirma que vai suspender as obras na rodovia a partir das 14h desta sexta e ao longo de todo o dia no sábado, no domingo e na segunda.

O tráfego de veículos de carga estará suspenso na Tamoios durante o feriado. No sentido litoral, caminhões não poderão circular das 8h às 12h de sábado e de segunda-feira. Em direção a São José dos Campos, a proibição valerá das 15h às 23h de domingo e segunda.