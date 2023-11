SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos foi encontrado morto em uma casa de luxo na zona norte de São Paulo.

Leandro Trusko foi achado com ferimentos no rosto e no peito em um corredor da casa onde vivia, no Tucuruvi, na manhã desta quinta-feira (16), informou a polícia.

Ele foi encontrado pela mãe e pelo irmão, que foram até a casa após estranhar a demora de Leandro para dar notícias ao retornar do trabalho.

Os parentes do rapaz chegaram a fazer manobras de primeiros socorros, mas a morte dele foi constatada ainda no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado por meio de inquérito policial pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Não há detalhes sobre a motivação do crime ou suspeitos do caso.

AMIGOS LAMENTAM MORTE

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do contador. "Sua vida foi tomada, tiraram o seu tempo com família e amigos (...) Perdi um amigo, um parceiro, um 'zuero' um possuído. Malditos aqueles que nos tiraram essa pessoa", escreveu uma amiga.

"Não dá para acreditar que uma pessoa tão de boa, tranquilo, que nestes tantos anos de amizade nunca o vi falar alto com ninguém, de uma educação, serenidade, acabar dessa forma. É muita violência", escreveu outra amiga de Leandro.