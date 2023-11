SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - estado de São Paulo teve quatro cidades com temperaturas acima de 40ºC nesta sexta-feira (17), segundo medição parcial feita às 15h pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Com 41,1°C, Valparaíso (a 564 km de São Paulo), no noroeste do estado, foi o município paulista mais quente nesta sexta e registrou a sétima maior temperatura de todo o país.

Os demais municípios com temperatura acima de 40ºC em São Paulo foram: Lins (40,8°C), Ibitinga (40,2°C) e Dracena (40,2°C).

No país, de acordo com o Inmet, a maior temperatura nesta sexta-feira foi registrada em Porto Murtinho (MS), com 43,1°C.

Conforme medição do Inmet na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, a temperatura máxima na capital paulista atingiu 35,8ºC, também às 15h -a marca ainda pode ser atualizada.

Este foi o décimo dia seguido com marcas acima de 30ºC na cidade de São Paulo.

A temperatura mais alta na capital paulista foi registradas duas vezes nesta semana, na segunda-feira (13) e na terça (14), com 37,7°C, se aproximando do recorde de 37,8°C registrado em outubro de 2014.

As regiões Sudeste e Centro-Oeste do país sofrem uma onda de calor desde o último dia 8 -de acordo com o Inmet, elas são definidas quando são registrados 5ºC acima da média em ao menos cinco dias seguidos.

Essa é a oitava onda de calor neste ano no Brasil, também segundo o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

MUDANÇA NO TEMPO

O sábado (18) ainda deve ser quente no município, com máxima prevista de até 37°C, mas a chegada de uma frente fria deverá mudar o tempo, provocando queda de temperatura no domingo (19) --para, no máximo, 25ºC.

A virada no tempo ocorre por causa da aproximação de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, diz o Inmet.

De acordo com o órgão, é grande a chance de temporais neste sábado, com rajadas de vento -que podem variar de 80 km/h a 100 km/h- e queda de granizo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais.

No domingo, os temporais podem se espalhar pela área central do país.

Até o feriado de segunda (20), conforme boletim do instituto, a previsão indica grandes volumes de chuva em São Paulo --especialmente no centro-norte do estado, capital e região metropolitana, faixa litorânea e região do Vale do Paraíba--, no sul de Minas Gerais, região da Zona da Mata mineira, e no Rio de Janeiro.

VEJA AS MAIORES TEMPERATURAS DESTA SEXTA (17)

Em São Paulo

Valparaiso - 41,1°C

Lins - 40,8°C

Ibitinga - 40,2°C

Dracena - 40,2°C

Presidente Prudente - 39,7°C

Rancharia - 39,6°C

Tupã - 39,6°C

No Brasil

Porto Murtinho (MS) - 43,1°C

Três Lagoas (MS) - 42,5°C

São Romão (MG) - 42,0°C

Água Clara (MS) - 41,9°C

Coxim (MS) - 41,5°C

Alegre (ES) - 41,3°C

Valparaíso (SP) - 41,1°C