As altas temperaturas registradas com a onda de calor no Brasil fizeram com que a organização da Taça das Favelas mudasse o dia e o horário das finais, que serão disputadas neste fim de semana, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os jogos decisivos seriam realizados no sábado, às 14h, para os times femininos, e às 15h30, para os masculinos. A abertura dos portões seria às 12h.

Por conta das "altíssimas temperaturas", a Central Única de Favelas (Cufa), que organiza a competição, decidiu remarcar os jogos para domingo, a partir das 8h, com abertura dos portões às 7h. Primeiro, será disputada a final feminina e, em seguida, a masculina.

Disputam o título da Taça das Favelas os times do Complexo da Coreia e Corte Oito, no feminino, e Jacarezinho e Complexo da Penha, no masculino.

Tags:

Calor | Esportes | Onda de Calor | Rio de Janeiro | Taça das Favelas