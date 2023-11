A prefeitura de São Paulo informou neste sábado (18) que vai cancelar todos os eventos ao ar livre promovidos pela gestão municipal a partir das 16h de hoje, incluindo aqueles programados para a comemoração do Dia da Consciência Negra.

Em nota, o poder municipal destacou que acatou alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, sobre possibilidade de tempestades e rajadas de vento intensas na capital paulista, que podem chegar a 100 quilômetros por hora (km/h). Os eventos previstos para o domingo (19) e segunda-feira (20) estão mantidos, mas dependem de novas informações da Defesa Civil estadual ainda neste sábado.

Os parques municipais ficam abertos, mas o horário de fechamento pode ser antecipado diante de avisos de alertas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil. Em caso de chuva intensa no período em que estiverem fechados, há a possibilidade de o horário de abertura ser alterado no domingo.

“A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente vai manter todas as equipes de plantão e vai publicar posts nas redes sociais deles alertando sobre uma possível alteração no horário de funcionamento e solicitando que a população atenda aos pedidos dos funcionários dos parques caso o fechamento seja necessário”, divulgou a prefeitura.

Defesa Civil | Geral | Prefeitura de São Paulo | Tempestade