SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma semana de forte calor, a previsão é que São Paulo registra uma mudança de tempo. E, com a chuva e vento, pode ter queda de energia, como visto nas tempestades recentes.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chegada de uma frente fria pelo litoral neste sábado (18) deve provocar temporais, com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h na região Sudeste.

Com isso, a temperatura vai sofrer uma queda brusca de 13°C de sábado para domingo (19). O sábado ainda deve manter a temperatura de 37°C na capital paulista. No entanto, no dia seguinte, a máxima não deve superar os 24°C, com mínima de 19°C.

Em meio a uma ressaca do apagão que deixou ao menos 2,1 milhões de domicílios em luz em São Paulo no início de novembro, a Enel afirma que se reforçou para este fim de semana.

Segundo a empresa, que atende 8 milhões de clientes na capital e em 23 cidades da região metropolitana, há um plano emergencial com reforço das equipes técnicas que servirão para restabelecer a energia dos estabelecimentos.

Também é oferecido um canal por meio de SMS para os celulares cadastrados na base. Os clientes, de acordo com a Enel, vão receber alerta e orientação para registro de falta de luz de forma automática.

É recomendado que as pessoas baixem e se cadastrem no aplicativo Enel São Paulo (Google Play e APP Store) para comunicar a interrupção de energia. Há, ainda, a opção de informar a falta de luz pelo site.

Para registrar falta de energia pelo SMS, o cliente deve enviar para o número 27373 a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel --esse número é encontrado no topo da conta, perto do número do cliente. De acordo com a concessionária, registro para pedido de atendimento ocorrerá automaticamente.

O canal deve servir como alerta para a aproximação de fortes chuvas e vai permitir que as pessoas registrem falta de luz por mensagem e também acessem o link direto do site da companhia.

A orientação é que os canais digitais sejam priorizados, uma vez que o call center (0800 72 72 196, atendimento 24 horas) pode ficar sobrecarregado no caso de contingência.

O QUE FAZER NO CASO DE FALTA DE LUZ EM SP?

1 - CONTATE A ENEL

A concessionária disponibiliza agora um canal para facilitar a comunicação com a população. O cliente deve mandar, para o número 27373, a palavra LUZ junto com o número da instalação que consta na conta da Enel

2 - PROCURE UM ABRIGO

Em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas. Evite áreas arborizada, uma vez que há risco de queda de árvores

3 - CUIDADO COM ELETRÔNICOS

A orientação é que a população precisa retirar os equipamentos da tomada e deixá-los fora do alcance da água

4 - ATENÇÃO PARA A COMIDA

O epidemiologista Isaac Schrarstzhaupt afirma que é preciso que a população pense em medidas de controle de danos. Uma das orientações é ficar atento no caso de comidas que podem descongelar e congelar novamente, o que pode comprometer a qualidade do alimento. Para saber se isso ocorreu, ele orienta que as pessoas coloquem água no congelador dentro de uma bandeja e deixe congelar. Depois, coloque uma moeda em cima. Se a moeda aparecer no meio do gelo, significa que descongelou e congelou novamente. Neste caso vale a pena ter cuidado redobrado com a comida

5 - ISOPOR E GELO

Para as pessoas que fazem uso contínuo de remédios que precisam ficar refrigerados, vale a pena comprar uma caixa térmica de isopor e garantir gelo. Caso a casa fique sem energia, é possível manter o medicamento

6 - PILHAS E FÓSFOROS

É indicado manter pilhas em casa, de todos os tamanhos, e fósforos para acender velas