SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira fase do vestibular da Fuvest 2024 será realizada neste domingo (19) na capital paulista e em outras 31 cidades da região metropolitana e do interior de São Paulo.

Neste ano se inscreveram 110.399 candidatos, sendo que 10.826 são treineiros (alunos que ainda não concluíram o ensino médio). Haverá, portanto, 99.573 estudantes na disputa por 8.147 vagas na USP (Universidade de São Paulo), a melhor da América Latina, segundo o ranking QS (Quacquarelli Symonds), e líder do RUF (Ranking Universitário Folha).

Desse total, 4.888 vagas são para a chamada ampla concorrência (alunos de escolas particulares), 2.053 vagas para candidatos da escola pública, e 1.206 para estudantes PPI (pretos, pardos e indígenas) de escolas públicas.

Além disso, a USP oferecerá 1.500 vagas pelo Enem e outras 1.500 pelo Provão Paulista, novo vestibular seriado que será aplicado para todos os estudantes do ensino médio de escolas estaduais em São Paulo.

Nesta primeira fase será aplicada a prova de conhecimentos gerais. Serão 90 questões de múltipla escolha de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química (algumas interdisciplinares).

Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, horário de início da prova, que ocorrerá até as 18h.

Confira mais informações da Fuvest 2024:

Que horas começa a prova da primeira fase da Fuvest 2024?

A primeira fase do vestibular que dará vagas na USP será realizada neste domingo (19), das 13h às 18h (horário de Brasília). Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Quantas questões há na prova da primeira fase?

Ao todo, a prova da primeira fase da Fuvest tem 90 questões de múltipla escolha das disciplinas biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Algumas delas serão interdisciplinares.

O que preciso levar para a primeira fase?

O candidato precisa levar um documento original de identidade com foto (digital ou físico) e caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente. É permitido o uso de lápis para rascunho, borracha, apontador e régua transparente. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante a prova.

O que não posso levar para a prova?

Para garantir que o vestibular seja justo para todas as pessoas, materiais estranhos à realização da prova serão proibidos, e casos específicos poderão ser analisados. Será proibido:

- uso de relógio individual de qualquer tipo

- equipamento eletrônico como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.

- material impresso ou para anotações

- corretivo de qualquer material ou espécie

- caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica

- caneta marca-texto

- compasso

- lápis com tabuada

- gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol

- protetor auricular, fone de ouvido ou similares

- quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Quais são os tipos de vaga oferecidos pela Fuvest 2024?

Todos os candidatos inscritos concorrerão às vagas de ampla concorrência (AC). No ato da inscrição, o candidato deveria informar se também concorreria às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas: Escola Pública (EP) ou Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

AC: vagas para todos os candidatos, sem exigência de nenhum pré-requisito, mesmo tendo acesso às vagas reservadas

EP: 2.053 vagas destinadas aos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras.

PPI: 1.206 vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Quando sairá a convocação para a segunda fase da Fuvest?

A divulgação da lista de convocação e dos locais das provas da segunda fase será no dia 1º de dezembro, no site da Fuvest. Para se classificar, é necessário acertar pelo menos 30% da prova da primeira fase, ou seja, 27 questões.

O local das provas da primeira e segunda fases é o mesmo?

O local em que o candidato fará a prova da 2ª fase pode não ser o mesmo local da prova da 1ª fase. Por isso, é importante o candidato confirmar o endereço na página da Fuvest no dia 1º de dezembro.

Quando serão as provas da segunda fase?

A segunda fase da Fuvest será realizada em dois dias:

17.dez - 10 questões de português, sobre interpretação de texto, gramática e literatura; e a redação

18.dez - 12 questões sobre duas, três ou quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida

Observação: Algumas carreiras têm um exame adicional na segunda fase, a prova de competências específicas, cujo formato varia de acordo com a carreira. Essa prova é classificatória e eliminatória: você precisa pontuar pelo menos 50% da avaliação para ser elegível de convocação. A avaliação de competências específicas existe apenas para as carreiras de artes cênicas, artes visuais e música em São

Paulo, e de música em Ribeirão Preto. Cada curso tem um calendário próprio, que deve ser conferido no manual do candidato.

Quando sairá o resultado da Fuvest 2024?

A primeira chamada para a matrícula, com a lista de aprovados na Fuvest 2024, será divulgada no dia 22 de janeiro de 2024 na página da Fuvest. O período de matrículas vai de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Como fazer a matrícula?

Todo candidato que foi convocado em uma das duas chamadas ou na lista de espera deve confirmar a --sua matrícula em duas etapas virtuais: pré-matrícula e efetivação --as datas estão indicadas no Guia do Vestibular 2024.

Se você foi chamado para uma das vagas da ação afirmativa escola pública (EP) ou para uma das vagas da ação afirmativa pretos, pardos e indígenas (PPI), você deve confirmar, no formulário da matrícula virtual, que pertence à ação afirmativa que você escolheu na inscrição. Oportunamente, uma banca de heteroidentificação analisará a condição desses candidatos.

Observação: Se você prestou o Provão Paulista, acompanhe as informações no site oficial. Vagas

remanescentes do Provão Paulista retornam como vagas EP ou PPI da Fuvest, dependendo do edital.