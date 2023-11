O Criciúma derrotou o Botafogo-SP por 3 a 0 neste sábado (18) e garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma. Os gols do jogo foram marcados por Eder, Fellipe Mateus e Felipe Vizeu.

Com 64 pontos, na segunda posição, os catarinenses não podem ser mais ultrapassados pelo quinto lugar. Foram nove anos de espera para o Tigre voltar à primeira divisão.

Outro time que foi bem neste sábado se chama Vila Nova. Os goianos venceram o Ceará por 3 a 1, no OBA, e assumiram a quarta posição. Este resultado tirou o Atlético Goianiense do G4, visto que o Dragão sofreu revés de 4 a 1 contra o Mirassol, no Municipal de Mirassol.

O Vitória, que junto com Criciúma já está garantido na elite do futebol brasileiro, também entrou em campo. O time baiano, campeão da série B 2023, derrotou o Sport por 1 a 0. O resultado no Barradão deixou a situação do Leão da Ilha do Retiro mais complicada na disputa pelo acesso.

Já o Juventude perdeu a oportunidade de se garantir na série A. O time gaúcho empatou com a Ponte Preta, em 0 a 0, no Alfredo Jaconi. Na terceira colocação, depende apenas do time para conquistar o principal objetivo do ano.

Neste domingo (19), mais dois jogos acontecerão pela 37ª e penúltima rodada. O Guarani recebe o já rebaixado e lanterna ABC, no Brinco de Ouro, às 15h45. Na sequência, o CRB duela no Rei Pelé com a Tombense, às 18h. O time mineiro, 16º lugar, continua na luta para não ser rebaixado.

Outro clube que também briga para não cair para a Série C é o Sampaio Corrêa, 18ª colocado. Na segunda-feira, às 20h, os maranhenses recebem o Avaí no Castelão.

Londrina e ABC são as duas únicas equipes que já estão rebaixadas.

Tags:

Brasileirão | Criciúma | Esportes