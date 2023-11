SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã deste domingo (19) uma operação contra um grupo envolvido com jogos de azar. Segundo as investigações, os suspeitos usavam uma espécie de caça-níquel eletrônico, o "Jogo do Tigrinho", para enganar vítimas.

A polícia cumpre neste domingo quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, Piraquara e Pinhais. Os indivíduos disponibilizavam um link que direcionava os seguidores nas redes sociais para a plataforma de apostas conhecida como "Jogo do Tigrinho".

Os envolvidos no esquema ofereciam dinheiro como incentivo para que as vítimas participassem e usassem a plataforma.

Além disso, os integrantes do grupo faziam rifas em perfis de redes sociais, de carros e valores em dinheiro. As vítimas depositavam valores para participar do sorteio -no entanto, os prêmios nunca eram entregues.

A polícia diz que, para ganhar seguidores nas redes, os indivíduos fizeram uma "boa ação" em um posto de combustíveis. Na ocasião, eles ofereceram R$ 8 mil em gasolina para motoboys. Além disso, para chamar atenção, eles costumavam postar vídeos com bebidas e veículos de luxo.

O grupo será investigado por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro. Ainda não há confirmação sobre as prisões.