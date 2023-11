SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Sul registrou pelo menos quatro mortes após a chuva na tarde de ontem. Duas pessoas seguem desaparecidas. Em Santa Catarina, ao menos três pessoas morreram desde quinta-feira (16).

Duas pessoas morreram depois que um deslizamento de terra atingiu uma casa, que ficou soterrada. Quatro pessoas estavam no local, mas duas conseguiram deixar a residência, que ficava no bairro de Linha Marcondes Baixa, em Gramado.

As mulheres que morreram soterradas eram mãe e filha. Elas foram identificadas como Lidowina Lehnen, 86, e Elisabeta Maria Benisch Ponath, 51.

O município de Gramado está em estado de emergência por causa das chuvas na região. Outra casa foi soterrada na tarde do sabádo, sem registro de mortes.

A terceira morte confirmada, de um homem, ocorreu em Vila Flores e foi anunciada pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza, nas redes sociais. Segundo a Defesa Civil, ele foi levado pela correnteza ao tentar atravessar a água de carro.

A quarta morte confirmada no estado gaúcho foi de uma pessoa que estava em um carro que caiu em um rio em Coqueiros do Sul na tarde de ontem. O momento do acidente foi gravado e outros dois ocupantes do veículo são procurados pelos bombeiros. A ocorrência, no entanto, foi classificada como acidente de trânsito, de acordo com a Defesa Civil.

Mais de 31 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. Ao todo, 339 estão desabrigadas e 1,6 mil desalojadas, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil na noite de ontem.

Nova morte foi registrada em SC

Em Santa Catarina, três mortes foram registradas desde o início das chuvas, na quinta-feira (16).

Um homem que dirigia uma moto aquática em uma área alagada morreu ontem em Palmitos (SC). O socorro foi acionado após ele colidir contra a rede elétrica enquanto dirigia, mas a morte do homem foi constatada ainda no local do acidente, segundo o corpo de bombeiros local. Outra pessoa que estava com ele sobreviveu sem ferimentos graves, segundo relatório preliminar de ocorrência.

As outras vítimas são duas mulheres, que morreram após o carro no qual estavam afundar em uma área alagada em Taió na quinta-feira (16). Outras duas pessoas que estavam no veículo sobreviveram. As regiões do Planalto Norte, do Litoral Norte e do baixo Vale do Itajaí estão em estado de observação para chuva persistente com raios, rajadas de vento e alagamentos pontuais.