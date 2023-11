SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas derrubaram ao menos cem árvores na cidade de São Paulo e ao menos duas pessoas ficaram feridas levemente neste fim de semana, segundo informações divulgadas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). E, seguindo as previsões, tanto a capital quanto outras cidades do estado voltaram a registrar mais pancadas de chuva neste domingo (19).

No começo desta tarde, segundo a Defesa Civil de São Paulo, já chovia nas regiões de São Bernardo do Campo, de São Roque, de Sorocaba, de Avaré e de Botucatu. O órgão recomenda que os moradores dessas áreas evitem se expor a riscos durante as tempestades.

Na capital paulistana, desde sábado (18), a chuva intercalou momentos de intensidade moderada e fraca, acompanhada de ventos fortes que causaram a queda de algumas árvores e a interrupção temporária da operação de Congonhas, na zona sul paulistana.

Procurada, a concessionária responsável pela administração negou que o terminal tenha paralisado as operações. Segundo a empresa, o aeroporto funcionou normalmente na noite de sábado (18), mas quatro voos foram alterados para outros aeroportos em decorrência da chuva.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos entre 12h42 e 14h25.

"A propagação de uma grande área de instabilidade vinda da região de Sorocaba provoca chuvas variando de fraca a moderada intensidade sobre a Grande São Paulo", disse o órgão no primeiro comunicado.

Segundo o CGE, essa instabilidade perdeu força na capital, que ainda registra chuvas, e começou a se concentrar do centro para o norte do estado.

O Centro recomenda que as pessoas evitem transitar por ruas alagadas ou enfrentar correntezas. Também é importante ficar longe de árvores e da rede elétrica.

Na capital, os ventos chegaram a 71,6 km/h. A maior rajada no estado foi registrada na cidade de Ourinhos (a 378 km da capital) com ventos que atingiram 87,8 km/h.

Alguns acidentes foram registrados. Na avenida das Nações Unidas, uma árvore caiu sobre um carro e duas pessoas tiveram escoriações leves. Na rua Dom Armando Lombardi, no Butantã, outra queda de árvore prejudicou o tráfego. De acordo com o governo, duas equipes da subprefeitura estão no local para a liberação da via.

Procurada pela reportagem, a Enel informou apenas que 80% das residências que ficaram sem luz devido às chuvas já tiveram energia restabelecida. A reportagem questionou qual o número total de domicílios que tiveram registro de queda de luz, porém a empresa não respondeu.

A Enel é responsável pelo fornecimento de luz em 8 milhões de domicílios presentes em 24 cidades de São Paulo, entre as quais a capital. No feriado do início de novembro, cerca de 2,1 milhões ficaram sem luz em decorrência das fortes chuvas e ventos que atingiram 100 km/h.

Em algumas regiões, a luz demorou até uma semana para retomar. A concessionária foi criticada pela demora para restabelecer energia e também por falta de atendimento aos clientes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, neste fim de semana houve 19 chamados para quedas de árvores e um chamado para desabamento. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

FORA DA CAPITAL

Alguns estragos decorrentes da chuva e dos ventos foram vistos em Itapeva (a 290 km da capital), onde houve quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos. Duas escolas públicas sofreram danos, e parte da estrutura de um aeroclube desabou. Segundo a Defesa Civil, 80 casas foram atingidas e quatro famílias estão desalojadas. O município vai decretar estado de emergência neste domingo

Em Ubatuba, no litoral norte paulista, o muro de uma escola caiu, mas, segundo o governo, as aulas não serão prejudicadas.

Barretos (a 423 km da capital) contabilizou sete quedas de árvores, e Pariquera-Açu (a 214 da capital) teve o desabamento da estrutura de um evento.

Ao todo, segundo a Defesa Civil, houve pelo menos 20 quedas de árvores no interior e no litoral.

No sábado (18), foram registradas cinco interdições, apenas um delas total, em quatro rodovias estaduais. Neste domingo, os trechos já haviam sido liberados.

PREVISÃO

Neste domingo (19), a previsão segue sendo de pancadas de chuva generalizada por todo o estado. As precipitações podem variar de moderada à forte intensidade e ser seguidas por raios, ventos e eventualmente granizo.

Na capital, há previsão de tempestade a qualquer momento do dia. Na parte da tarde, as temperaturas podem chegar a 26°C, esfriando ao anoitecer, com mínima de 19°C.

Na região litorânea, a chuva deve persistir ao longo do dia, e as temperaturas ficarão mais amenas principalmente nas cidades da faixa leste paulista. Na região de Bauru, a previsão é de chuva intensa também, com acumulados expressivos.

Em nota, a Defesa Civil recomenda que a população fique atenta às mudanças climáticas e evite áreas arborizadas durante a tempestade, em decorrência do risco de árvores. Também é aconselhado que caso a população identifique instabilidade de árvores próximas à sua residência, acione autoridades competentes para avaliação e providências.

Durante as chuvas, não é indicado que a população se aproxime de estruturas suscetíveis a danos, como postes e fiações elétricas.

A Defesa Civil ainda recomenda que cada prefeitura avalie a necessidade, de acordo com as condições climáticas locais, de suspensão ou cancelamento de atividades e eventos públicos ou privados ao ar livre.